1周10大驚奇：「丁蟹效應」完結　一切否極泰來？

《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年金融市場或升到你唔信，升浪更由元旦後就開始，樂觀時間直至4月。雖然3月15日曾警告跌浪開始，但隨着股市破位，異象4月5日預言4月市況穩步上揚，5月美股或破頂(結果4月23日破了)。



不過，隨着貿易戰升級，港股由5月6日反覆下跌至今，使「丁蟹效應」再次應驗，之後會怎樣？本周異象預言，或許捱過本周後就雨過天青，一直平安至8月，不妨在國際視野中尋覓另類參考，印證「聽專家講不如睇埋異象」。



【1、「丁蟹效應」完結 一切即將否極泰來？】

港股「五窮」後，踏入6月未見起色，除了因美國總統特朗普發動貿易戰升級外，亦再次印證「丁蟹效應」名不虛傳！



事關由鄭少秋(秋官)主演的《詭探前傳》於4月29日晚上播出，給予投資者一周時間「逃亡」後，股市在5月6日起就大冧。不過，好消息是該劇集預計播到6月7日(周五)，即端午節大結局。



換言之，最樂觀的估計是投資者可能就快驚完。如果4月29日後給予一周時間「逃亡」，今次又會否驚埋下周(6月10至14日)就否極泰來呢？



【2、異象：股市驚埋下周 因「節日魔咒」？】

上述提到股市「驚埋下周」絕對有「可靠」原因！除了「丁蟹效應」，A股正面臨「節日魔咒」，時間就在周五端午節後，相信一衣帶水的港股也難以幸免！



講起端午節，眾所周知是紀念屈原，同時亦令股民想起「跳水」，對股市而言並不吉利！吃糉就更應景了，須知道糉與「大閘蟹」也是紥起來，兼且A股跌市是用綠色顯示；升市是紅色。糉也會用豆沙做饀、配合竹葉，即寓意「外綠內紅」，切實道出股民內心想「紅色」(升市)，無奈外面是「綠色」(跌市)，而且更被綁到實一實。



驚奇的是，翻查紀錄，歷年端午節後A股表現大部分是「跌市」。從本文附上的圖可以見到，不論是復市後的首日或首5個交易日都是跌市居多，當中只有2009年例外。(附圖一)



換句話說，股市下周(6月10日至14日)恐難有起色。



【3、美股奇準分析員：跌到6月中就見底】

上述是「迷信」？當初「丁蟹效應」也被視為「迷信」。今次除了中式「節日魔咒」外，老外也撐下周之後有轉機！



由2009年至今一直是美股大好友、今年4月18日預言美股最快下周創新高，結果4月23日破頂，近年測市甚準的Raymond James首席投資策略師Jeff Saut最新表示，根據其自研的模型顯示，雖然美國正與中國及墨西哥發生貿易衝突，但預期美股走勢將在「6月中」左右開始喘穩，然後會逐步上揚，仍有機會再創新高！



他預期，標指在今年底會升至3,000點的歷史新高水平，主因是經濟表現仍會好過大多數人的預期。



作為投資者，一定要記着Jeff Saut的名字，因他過去測市準確度高，早已成為外國傳媒炙手可熱的採訪對象，並冠以「準繩分析員」稱號。



除了Jeff Saut，另一位被媒體視為「神準分析師」的美國投資行為研究公司Lamoureux主席Yves Lamoureux本周也表示，道指快將再度狂飆，並再創新高，投資者仍約有兩年時間「贏錢」！



他預期，道指會升至30,000點，終極目標是40,000點，然後在高位整固10年。換言之，未來10年都不會有特大股災，主因是聯儲局及特朗普會力挺！再加上近期巨額資金「棄股換債」，將來一旦回流，股市會「升到你唔信」。他透露，今年初將10%資金買股，現在準備加碼到50%，第三季可能達到100%「滿倉」。



Yves Lamoureux被媒體視為「神準分析師」，除了因估中去年第4季大幅調整外，亦曾在2016年1月估計，道指會在未來3至4年內升至25,000點，結果不到兩年就應驗了。



【4、華爾街末日預言：股市極似08年雷曼爆煲前】

除了上述預言，本周亦有「末日預言」。不過，連「末日預言」也預期，股市在今年6月中至8月底都是「安全期」！



野村證券量化團隊分析師Masanari Takada本周警告，股市極似2008年雷曼爆煲前，隨即被媒體視為華爾街「最大末日預言者」！他的原因來自一個反映市場恐慌和貪婪的「美國股市情緒指數」。(附圖二)



該情緒指標是根據股價深度、闊度、動力、垃圾債需求、波動程度、認沽與認購比例等數據綜合計算。



他警告，若單看上述指標，標指可能平均要下跌約20%；最壞情況是暴瀉約40%，以重演2008年9月雷曼兄弟申請破產後的6個月內標指跌幅。



同樣道理，他表示，目前市況似2008年6月，當時投資者也關注全球經濟增長前景及股市調整，之後股市在7至8月有反彈，到了9至10月就「跌到你唔信」。目前市況或許正正介乎2008年6至7月時。



因此，他警告：「我們很可能正處於第二次大跌浪(近期)之後，並在最後『終極一跌』大浪之前。」第一次大跌浪是2018年10月至12月的「聖誕拋售」，他與2008年1月至3月的拋售相提並論。



至於目前「第二次大跌浪之後」的反彈浪能持續多久？他表示，若根據情緒指標，今次反彈浪有機會由6月中一直去到8月初，在9月初的時候就很可能是「終極一跌」的開端！



【5、華人界末日預言：較08年海嘯更大的海嘯快來】

除了華爾街，華人界亦有「末日預言」！全球代工「一哥」鴻海董事長郭台銘相繼於周日(6月2日)及周一(6月3日)重申，2008年金融海嘯以來最嚴重情勢已經出現，因中美兩國已從貿易戰擴大到全面對抗，接下來正考驗兩個大國領導人的智慧。



他強調，過去大國崛起所引發的對抗，在歷史上出現過16次，其中有12次導致戰爭，如今是第17次出現。他重申，世界經濟恐在未來數月、甚至數周內急劇惡化，比2008年金融海嘯更大的海嘯即將來臨，可能在短時間內出現！



至於或嚴重過2008年金融海嘯的原因，他表示，外資動向說明了一切，最近看到5月外資瘋狂撤出台灣，新台幣大幅貶值，形成「股匯雙殺」，但這仍不是最糟的。



他解釋，美國對中國開打貿易戰後，資金和商品離開中國大陸，結果美國並沒有對其他國家「鬆手」，到處追打！今年第一季美國總進口和去年幾乎一樣，但進口來源國變化很大，中國大陸下降14%，第二大進口國墨西哥上升5.4%，第六大南韓上升18.4%，第七大越南上升40%，第八大印度上升15.2%。



他指出，就是因為這些國家上升了這麼多，所以美國總統特朗普在前幾天，對墨西哥和印度「埋手」，即貿易戰擴大、且波及到其他國家的開端！南韓目前因為有《韓美自由貿易協定》(FTA)作保護，所以沒有被波及。



【6、「亞洲盛衰溫度計」發出「寒冷天氣警報」】

事實上，連「亞洲盛衰溫度計」本周也響警！新加坡採購與物流管理學院(SIPMM)公布，受電子業拖累，該國5月製造業採購經理指數(PMI)跌至49.9，即跌穿了50的「盛衰分界線」。回看上次跌穿「盛衰分界線」是2016年8月，意味今次PMI轉衰是連續32個月擴張後首次。



由於新加坡是出口導向國家，整體出口額佔國內生產總值(GDP)一倍以上，主要出口對象為南韓、東協，以及中國等。其中，製造業貢獻經濟增長的比例高達1/5或20%，PMI表現足以預示該國經濟盛衰。



SIPMM指出，受製造業產品生產速度放緩影響，訂單已連續8個月萎縮，當中尤以電子業最弱，已連續7個月萎縮，並跌至49.4，拖累了整體PMI。



往績顯示，投資者不要輕看新加坡經濟指標響警，由於其外向型經濟的性質，令它較其他國家容易受外圍波動影響，故經濟及股市表現往往預示着整個亞洲區。過去兩次亞洲區陷入衰退，包括2001年科網爆破及2008年金融海嘯，新加坡是第一個或首批亞洲國家首先身陷險境。



在2008年10月雷曼兄弟爆煲前，新加坡早在9月率先陷入衰退，之後馬來西亞、印度、泰國、菲律賓在隨後1至2季跟隨；而印尼及南韓則出現1個季度負增長而1個季度正增長的梅花間竹局面；中國經濟增長則顯著放緩。故此，新加坡經濟一向被視為「亞洲盛衰溫度計」。另一個重要原因是它公布的數據具可信性，令外界可透該國經濟來了解中國情況。



【7、「經濟盛衰溫度計」話6月23日關鍵】

除了「亞洲盛衰溫度計」，另一個「經濟盛衰溫度計」亦響警！它就是美國3個月期國債孳息率相對10年期又出現「倒掛」，自5月23日起已持續兩星期。



上述債息早於今年3月出現「倒掛」，當時惹起市場激辯是否衰退警號，結果不足一周「倒掛」消失，美股更在4月23日創下新高。目前「倒掛」再現，自然令部分投資者輕視，但若細心地看，今次若持續至6月下旬，將是半世紀以來「從未出錯」的衰退警號！



華爾街大行之一的摩根士丹利指出，根據過去50年數據，一旦上述「倒掛」持續1個月，過去7次的經驗是100%預示經濟必衰！換言之，只要6月23日前仍是「倒掛」，全球經濟幾可肯定100%攬炒。



大摩指出，或許仍然會有人蔑視上述警號，該行嘗試以股市表現來增強說服力。除了大市明顯轉弱外，另有4個訊號：



●細價股表現依然落後大市，它們較2018年9月創新高時的高位仍低15%。一般來說，若股市強勢，細價股表現一定較藍籌股佳。



●在智能科技普及下，半導體股是非常重要的周期股，目前表現弱勢。



●今輪牛市一直是「領軍者」的科技股已讓位予公用股，後者是眾所周知的防守類別。



●除了美國，南韓股市一向是全球前瞻指標，因該國主要靠出口，尤其是中國，目前股市弱勢反映中國經濟也弱。



因此，大摩稱，今次絕對值得擔心！



【8、貨幣戰恐快上演？港元人幣有機會1兌1】

文章一開首說了「丁蟹效應」等「迷信」異象，再加上準繩專家分析及「末日預言」等警號，接下來或許要關注潛在貨幣戰！



現任及前任人民銀行(即中國央行)行長皆暗示，人民幣兌每美元有可能「破7」，即每百港元兌人民幣有機會見「9字頭」！



首先，現任行長易綱周五表示，不認為人民幣匯率的某個具體數字更重要。這句話被市場解讀為「或不會保7」。另外，曾任人民銀行行長達16年的周小川於5月27日也表示，對某些人來說，「7算」這個「整數位」心理感受更強烈，但不必過分關注，把「7算」當做底線可能反應過敏。



美國著名財經媒體彭博社指出，就在周小川發表此言論後4天內，最少有6位中國分析師發表報告，講述人民銀行放任人民幣「破7」的可能性。



與此同時，彭博社又報道，特朗普有意以「貨幣戰」作為最新戰場！據悉，美國商務部已提出計劃，打算對貶值貨幣的貿易夥伴開徵反補貼稅，市場隨即解讀為針對中國。



歐洲最大資產管理公司、全球十大之一的鋒裕匯理(Amundi)資產管理經濟學家、曾在中國人民銀行擔任經濟師的王秦偉認為，若特朗普「晒冷」對餘下逾3,000億美元中國貨品加徵關稅，金融市場將觸及「痛苦門檻」，「每個人都會受苦，全球經濟衰退將成為真正的風險」，人民幣兌美元恐大幅貶值10%，即每百港元兌人民幣勢見1兌1。



他警告，如果中美領導人不能在6月28至29日的二十國集團(G20)峰會上恢復對話，金融市場就會對「最壞情況」作出定價！他呼籲投資者仍要謹慎，因在好消息出現前，市場只會表現得更差。



【9、特朗普打得幾耐？汽車、製造業、就業亮紅燈】

隨着貿易戰愈演愈烈，全球攬炒機會日增！首先，野村本周警告，全球汽車業的痛苦才剛剛開始，估計2019年全球汽車需求將按年減少3%。更重要的是，之前的頂部可能是永久「見頂」，主因是共享汽車概念流行，人類未來對私家車的需求會下降。



目前市場甚為擔心，特朗普加徵墨西哥關稅，將令汽車業前景更弱，加速全球經濟下滑。事實上，評級機構惠譽指出，受累於汽車業萎縮，全球經濟增長已被削去0.2個百分點。



野村估計，歐洲(除俄羅斯外)2019年汽車銷量將按年跌4%，至1,506萬輛；美國料跌3%，至1,680萬輛。美銀美林則表示，汽車銷售周期見頂的形勢已很明顯，未來會繼續下跌，預期美國今年賣車降至1,630萬輛，較野村的估計更差。



鑑於需求減少，車企已受到影響，並開始裁員行動，過去6個月，全球汽車從業員職位已大削3.8萬個。由於汽車銷售被視為「經濟前瞻指標」，現時確實難以看好。



另外，作為美國經濟重要前瞻指標的5月ISM製造業採購經理指數(PMI)亦報憂！周一報52.1，遠差過市場預期的53，同時低於4月的52.8，再創2016年10月以來新低。美國5月非農業職位增長僅7.5萬個，遠少過市場預期的17.5萬個。



【10、特朗普只係「無料有錢人」？】

最後分享一下「知識就是財富」是真的嗎？如果有一位「無料有錢人」，與一位「無錢有料人」一同較勁，誰會贏呢？美國賓夕法尼亞州的富蘭克林與馬歇爾學院企業行為學助理教授Nicole Jones Young就做了研究，答案是：「無料有錢人」會贏...原因是處於社會較高階級的人，會更擅於「吹噓自己」及看似表現得更具競爭力，從而更易取得高收入工作。



●自信來自家庭

Jones Young教授一直專注於研究職場行為，更有興趣發掘一個人是怎樣利用自身的社會經濟背景，轉化為職場收入。據她研究，不是每個人天生就富有某程度的信心去抓住機會，所謂的「野心及信心」，似乎是在每個人年輕的時候被灌輸。換言之，這視乎每個人的出身背景，毋庸置疑的是，出身較富裕的人，是較能夠在職場中創造具結構性及文化的優勢。



事實上，特朗普就是一個活生生的例子！他確實是一位擅於在人們面前表現充分自信，以及有足夠能力在群眾中「臨場爆肚」的人，並且早在1980年代，已表現了做總統的野心，就算他根本沒有任何政治經驗。所有採訪過他的記者，也會感受到他是自然地渴望成為最高職位的人。



眾所周知，特朗普出身於富裕的地產家族，經常口不擇言，得罪不少人，而且語言不豐富，經常重複某些片語，予人「詞窮」之感。不過，他從無掩飾，坦言自己閱讀書籍的時間不多，而且是憑直覺做事。最經典是他在2017年總統就職典禮上說：「到目前為止，我們所擁有的內閣智商，是過往任何時候都最高的。」足證他的「直覺」驚人。



因此，Jones Young教授指出，一位擁有良好網絡的人，是很容易會覺得自己的出生是要統治世界，又或者最少會認為在社會上要有「一席位」。



●被自然認為能力較高

事實上，綜合美國頂級學府的個人及社會心理學研究亦指出，如果一個人有較高階級的社會地位，是更容易過度自信，而且會有人跟隨他，形成「優勢帶來優勢」。研究又顯示，社會階級確實能影響人們的觀感。人們會傾向認為，出身較好的人擁有的能力較高，儘管他們實際上較共同工作的人更「無能」。這就是所謂的「社會優勢」。



●賺錢能力更高

若質疑上述研究的說服力，有大學教授就找來152,661名人士做了特大研究。結果同樣發現，出身較高階級的人，確實更能表現出過度自信，這種「吹噓能力」讓他們看起來更具能力，而且更容易獲得社會認同。換言之，他們更能找到良好的工作。平均而言，「無能的有錢人」較「無錢有料人」獲得的酬勞會高17%。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/

