G20財長會議展開　聚焦貿易戰及虛擬經濟徵稅議題

二十國集團(G20)財長及央行行長會議周六(8日)起一連兩日在日本福岡舉行，預料聚焦全球貿易摩擦及經濟增長問題。而美國財長姆紐欽及中國人民銀行行長易綱將於會議期間會面，是中美貿易談判停滯近1個月以來，兩國談判小組成員首次面對面會談。



日本副首相兼財相麻生太郎、央行行長黑田東彥主持會議。黑田東彥認為，全球經濟自去年底以來一直放緩，但已有所企穩。美國決定不對墨西哥徵收關稅，對該兩個國家及全球經濟都非常積極。至於歐洲央行和日本央行都維持非常寬鬆的政策，以實現各自的物價目標。



此外，虛擬經濟的崛起引發了對如何適當收取跨境交易(包括網際網絡巨頭)稅費的質疑，有關議題亦成為是次會議的焦點之一。法國財長勒邁爾(Bruno Le Maire)敦促，必須有一個國際解決方案，全球現在須努力解決如何衡量虛擬經濟活動以及數據的銷售、交換和使用的問題。



G20財長及央行行長會議聯合公報料於下周日(9日)發表。共同社取得的會議聯合聲明草案，指全球經濟或於今年下半年好轉，但風險傾向下行，並把貿易摩擦列為不安因素，但沒有點名中美貿易戰。



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