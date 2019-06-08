二手成交：廣輝大廈兩房戶減價50萬元獲承接

利嘉閣地產分行高級區域董事陳震宇表示，旺角廣輝大廈低層E室錄得二手成交個案，單位實用面積約386方呎，建築面積約470方呎，採兩房間隔，外望城市樓景。



單位原叫價600萬港元放售，經議價後減價50萬元或約8%，最後以550萬元獲買家承接，折合實用面積呎價約14,249元，折合建築面積呎價約11,702元。



據悉，原業主約於1987年7月，以約35.3萬元購入上述單位。持貨至今約32年，現轉手帳面獲利約514.7萬元離場，賺價約14.6倍。



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