【塞錢入你袋】200餘方呎單位搖身變成4人安樂窩！

香港樓價高企，仍想居住於市區，享受交通便利，單位居住面積或許需要將就一下。今集《塞錢入你袋》就帶大家來到位於何文田一個200餘方呎單位，單位開則「三尖八角」，但戶主卻要求居住4個人，設計師又如何滿足戶主需求呢？



至於屋苑位處小學34校網，亦吸引不少家長進駐這一帶，但家長需要在選擇屋苑時候亦要小心，至於如何得悉所在校網呢？馬上觀看這一集《塞錢入你袋》！



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