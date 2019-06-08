國鐵吉訊聯手華為中興　開發車載5G設備

中國繼發放5G商用牌照後，高鐵亦宣布訂製開發車載5G設備。內媒報道，國鐵吉訊與華為及中興通訊(00763)等5G設備商展開密切合作，聯合開發與高鐵WiFi設備高度融合的車載5G設備，並計劃於2019年底完成測試工作。



報道指出，國鐵吉訊已組建專業技術團隊，在高鐵WiFi系統技術儲備、高鐵WiFi系統與5G融合、訂制開發車載5G設備等三個方面進行戰略部署。



分析預期，高鐵WiFi與5G技術的融合也將突破5G基站對於大型樓宇、高鐵、礦山等相對封閉場景，推進無縫覆蓋，創造更大的經濟效益。



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