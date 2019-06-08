Uber「大地震」　兩大管理層宣布離巢

電召汽車平台Uber上市後股價暴跌，公司亦發生「大地震」，其營運總監Barney Harford與營銷總監Rebecca Messina齊宣布辭職。



事實上，Harford去年因種族歧視言論受到公司內部審查，其後已甚少於公眾場合露面。雖然公司對Harford的審查已結束，並無發現歧視證據，但外電引述消息指出，公司部分管理層(特別是女性領導)，十分不滿Harford的粗暴管理風格。



公司行政總裁Dara Khosrowshahi在內部電郵中表示，自己現在有能力更多參與到網約車平台與餐飲外賣平台這兩大核心業務的日常運作，因此不再需要營運總監一職。至於營銷、公關和政策團隊被合併為一個團隊，受傳播和公共政策高級副總裁Jill Hazelbaker領導。



Uber上市時備受矚目，或是今年以來美股最大規模的首次公開招股(IPO)，其首季度淨虧損約10億美元，目前市值約743億美元，遠低於上市前投行承諾的1,200億美元。分析指出，從數字來看，儘管公司的市場份額和業務領域不斷拓展，但仍然面臨高額虧損及遙遙無期的盈利可能。



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