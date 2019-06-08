貿戰升級：姆紐欽指中美元首會面成關鍵

二十國集團(G20)財長及央行行長會議正在日本福岡舉行的，中美官員的會面成為焦點。外媒報道，美國財長姆紐欽(Steven Mnuchin)表示，計劃與中國人民銀行行長易綱明日就貿易問題進行對話，議題將集於月底的大阪G20峰會見面問題。他預料兩國元首會面前，中美在貿易談判不會有主要進展。他警告若中美未能達成協議，美國政府將再對中國貨品加徵關稅。



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他又稱，中美正邁向一個歷史性的協議，對兩國及全世界經濟都非常重要，又形容中美領導人會面是關鍵。協議於談判破裂前已完成90%，強調現時情況是因為北京在重要的承諾反口。他批評中國不對美國開放市場，美國市場卻完全開放，稱兩國的經濟關係非常不平衡。他指若中方想重回談判桌及按雙方談判的條文完成協議，這會是一件好事。



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