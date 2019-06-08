美聯：逾2千萬元二手住宅成交量創11年半新高

近月高價住宅成交量續創新高，美聯物業援引土地註冊處資料指出，5月份逾2,000萬元二手住宅成交登記錄264宗，較4月份231宗上升約14.3%，創自2007年11月後的十一年半新高。

美聯張蓓蕾指，5月份整體二手住宅成交登記錄5,336宗，較4月份5,401宗回落約1.2%，足見期內逾2,000萬元二手住宅交投表現優於大市。



若按物業劃分，期內以薄扶林貝沙灣錄15宗逾2,000萬元成交登記居首，按月上升約66.7%；排名第二的是九龍站漾日居，相關銀碼錄6宗登記，按月升1倍。



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