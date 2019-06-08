一周專家樓評：樓市又要準備進入調整期？

近期中美貿戰硝煙瀰漫，二手樓價指數連升16周後亦終告斷纜，由高位回落0.25%；樓市係唔係又要面臨調整？住宅、商舖及寫字樓嘅樓價走勢，未來會點走？



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【專家樓評】林浩文：樓價最快第3季調整？

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近期都有不少人談論中美貿易戰對樓市的影響，分別針對住宅和寫字樓市場。



一直以來，香港住宅、恒生指數、股票市場都有很大的關連性。以往樓市比股票市場滯後6個月或以上，但近年市況不斷改變，料目前只會滯後3個月。如果股票市場只是短期波動，相信對香港樓市的影響不大。相反，如果中美貿易戰、英國脫歐，令香港又或國內A股造成長期或較大的波動，很大機會影響財富效應。



最簡單的例子是，去年6月份政府推出樓市六大政策，同一時間有中美貿易談判，加上股票市場波動，因此樓價向下調整了6個月。



寫字樓方面，大部分業主的持貨能力很強，如果市場上沒有大波動，相信不會有業主願意減價。現時不少寫字樓的叫價進取，如果中美貿易戰影響到財富效應、投資者的財富、國內的資金來港，料融資有困難，但要看影響有多大，以目前的環境來看，投資寫字樓有一定的難度。



萊坊執行董事及估價及諮詢部主管 林浩文



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【專家樓評】黃漢成：靠「養舖」發達已過時？

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大型環球快餐連鎖店麥當勞近日放售旗下6個舖位，市值逾15億港元，麥當勞在港擁有多個舖位，不少都坐落於黃金地段，既有自用亦有出租予其他商戶，多年來舖位不斷升值，以是次放售之尖沙咀星光行地下舖位為例，30年前購入價約6,600萬元，現市值已達約10億元，升值了十多倍，可見賣磚頭比賣漢堡包本業獲利更為可觀。



其實香港有不少資深投資者，都是以經營生意去養活自己投資的舖位，而許多連鎖食肆或商店，亦喜歡自置舖位，自用之餘亦當作物業投資。不過，世界每天在變，凡事總不能一本通書睇到老，成功模式亦不能百分百照辦煮碗，香港舖位近年已升值不少，加上網購盛行，衝擊實體店的生意，想自置舖位經營生意，就要多下功夫，了解市場情況，這樣才能找到適合發展生意兼具投資價值的優質舖位。



美聯工商舖行政總裁 黃漢成



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【專家樓評】陳永傑：為何黃竹坑將有「錢」途？

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一年多前，為東網撰寫的「黃竹坑變天『錢』途無限」文章，果然見到顯著成果。最近黃竹坑居屋在中美貿易戰愈演愈烈的惡劣環境下，仍然連環破頂再破頂，氣勢不同凡響，走勢凌厲。



當時筆者已經指出，黃竹坑自從港鐵通車之後，早已今時不同往日，交通非常方便，進出市區不必再兜大圈及塞車。方便程度與港島其他港鐵站無大差別，物業必定有「錢」景。



不過，黃竹坑是一個由工業區變身而成的旅遊區，區內有酒店、商廈以至住宅，很多設施要重新規劃，以迎合最新發展。所以，身價與昔日大大不同，會有巨大變化。黃竹坑居屋近期展現的強勁升勢，相信只是屬於旭日初升的階段，好戲尚在後頭，應該明天會更好，必然大放光芒！



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑



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