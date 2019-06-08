貿戰升級：傳中國將建「國家技術安全管理清單制度」

內地媒體報道，國家發展改革委員會將根據《國家安全法》等法律法規，組織研究建立「國家技術安全管理清單制度」，用以有效預防和化解國家安全風險。官方暫未公布詳情，具體措施則將於近期出台。



早前商務部亦公布中國將建立「不可靠實體清單制度」，不遵守市場規則、背離契約精神、出於非商業目的對中國企業實施封鎖或斷供，以及嚴重損害中國企業正當權益的外國企業、組織或個人，將被列入清單。市場分析普遍都認這是內地在華為被封殺後，針對美企的反制措施。



另有內媒指，發改委近期兩天內3度舉行會議，分析指稀土政策將有望密集出台。稀土一直被認為是中國在貿戰上反制美國的一大利器，惟至今仍未有相關的具體措施公布。



此前，美國總統特朗普接受美媒專訪時強調，美國目前尚未對3,250億美元的中國進口商品徵稅，但中國早已用完所有「武器」。



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