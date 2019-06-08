傳復星國際洽購Thomas Cook旅遊經營業務

外媒報道，復星國際(00656)洽購英國老牌旅遊集團Thomas Cook Group的旅遊經營業務，但洽購仍處於早期階段，暫未知有否出價。此前，復星已是Thomas Cook的大股東；而後者亦與復星旗下復星旅遊文化(01992)已有多項合作。



據報，礙於歐盟的法規，是次洽購並不包括Thomas Cook的航空業務；而上周已有外媒報道，葡萄牙航空公司Hi Fly已提出要約收購該航空業務。



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