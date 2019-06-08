法國政府擬減持雷諾汽車股份
2019年06月08日 23:00
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雷諾汽車 (Getty Images圖片)
外媒報道，法國財政部長勒邁爾(Bruno Le Maire)表示政府準備減持雷諾汽車的股份，以鞏固雷諾(Renault)與日產汽車(Nissan)的聯盟關係。
法國政府現時持有雷諾15%股份，是雷諾的最大股東，擁有雷諾董事會的代表，並擁有雙重投票權。至於雷諾與日產則交叉持股，雷諾持有日產43%有投票權的股份，日產持有雷諾15%無投票權股份。
在「高恩事件」後，雷諾與日產的聯盟關係泛起漣漪，更一度傳出雷諾尋求與日產汽車合併；而近期另一汽車巨企快意佳士拿(FCA)又向雷諾提出合併建議，以求打造成為全球第三大汽車製造商，但最後無功而還。快意佳士拿曾批評，法國政府的立場是導致合併失敗的主因。
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