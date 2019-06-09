陳鳳珠：內地加快5G發展步伐　長線有利設備商？

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠在東方產經「專家點評」專欄表示，美國的10年期國債孳息回落至近2厘的水平，且美債孳息出現倒掛現象，估計市場開始憂慮美國經濟或受貿易戰拖累，導致避險情緒升溫。預期美企的盈利增長難以維持，而聯儲局今年減息的機會增加，倘落實減息或反映當地經濟情況較預期差。



受環球經濟出現下行風險的影響，港股踏入6月份後走勢仍然向下，料投資者轉趨審慎，資金或不會大舉流入股市，預期恒指短線仍會較為波動，並反覆尋底。



工信部表示內地的5G商用牌照或於短期內發放，2019年將進行預商用，2020年正式商用；而於技術試驗階段，諾基亞、愛立信、高通、英特爾等國際企業將深度參與。其實，內地三大電訊營運商近期一直於多個城市進行5G試驗，市場原先預期或於今年第4季才發放商用牌照，故提前發放或反映內地加快推岀5G；不過，預料仍需要一至兩年才可真正做到5G普及。而內地電訊營運商今年已制訂5G的資本開支計劃，故即使提前發放商用牌照，或未能大幅增加設備投資，惟2020年的資本開支投入或會較預期大，並可促使內地提升建設網絡密度、增加頻譜、升級設備等速度。



另外，南韓、美國、英國等國家今年已先後開通5G服務，料內地將會加強發展步伐，華為及中興通訊(00763)等企業亦推出5G手機以配合需求。再者，內地的5G標準為全球產業界共同參與制訂的統一國際標準，即使其他國家打壓華為的5G設備，內地仍然接受國內外企業參與中國的5G網絡建設，目前愛立信已完成第三階段中所有已發布的5G核心網測試內容，為5G的商用基礎打下根基。



由於5G的速度為4G的100倍，因此若明年正式商用，數據流量將大幅上升，而內地於數年內的基站數目將達到數百萬個。故此，內地將有望加快設備投入，長線對5G設備商有利。



另外，美國除針對華為外，亦表示小米(01810)侵犯消費者私隱及構成國家安全風險，由於華為及小米均會自主研發晶片，估計美國有意打壓擁有高科技技術的內地科創企業，投資者宜繼續關注美國的舉動。



(本文作者爲東興證券(香港)有限公司研究部之分析員及證監會持牌人士，作者本人並沒有持有上述股票）



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