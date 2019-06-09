曜熊理財：增持貨幣基金　預防更大危機

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉在東方產經「專家點評」專欄表示，在中美貿易戰影響下，促使中國加強與歐洲合作，以求在歐亞經濟聯盟框架內推動一體化，特別着重與俄羅斯的關係，不過，歐洲的貿易量不能取代美國，貿易戰持續下去，全球難以避免出現衰退，目前貨幣基金仍為最佳選擇，因為最差的情形還未出現。



牛市已死，中港股市正在冬眠，期間股市可能出現反彈及震盪，主要視乎貿易戰的消息，目前從全球經濟基本面所處的大環境，還是中港本身經濟對金融市場的影響，並不具備上升空間，令到增持貨幣基金成為最佳選擇。



回顧中港股市走勢，可以看到，每一輪牛市行情的背後均是由於公司盈利上升，可是未來中港上市公司盈利預計將會出現下跌，特別是製造業盈利大幅下跌的預期，從經濟指標來看，短期內仍有大跌空間。



今年第2季中國固定資產投資增速零售總額增速均全面下跌，中國政府已全力刺激經濟，再度加大基建投資及減稅降費，但效果仍是未知之數，現時中國上市公司質素轉差。



另外，美國股市經歷了最長的牛市後，情形亦不佳，目前靠減息以期望支持，中美貿易戰對美國經濟已構成傷害，兩國經濟下行風險難以控制，當經濟資料證實出現衰退時，股市將出現快速下滑，預早防備是應變方法。

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