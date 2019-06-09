葉尚志：蒙牛可現水平吸納

第一上海首席策略師葉尚志在東方產經「專家點評」專欄表示，港股在5月累跌2,798點或9.4%後，有轉為反覆震盪的態勢，但是彈性有多強，仍有待觀察驗證。以點數計，恒指於5月出現的跌幅，是過去10年來的第4大單月跌幅，在經歷了單邊下挫後，估計港股有先轉為反覆震盪的機會。



然而，市場氣氛依然謹慎，避險情緒籠罩主導，情況會影響到股市反彈時的動力以及持續性。操作上，對於有能力通過5月大跌市考驗的強勢股，建議可以多加注意。



蒙牛乳業(02319)是少數在年內有能力創歷史新高的指數股，並且是在5月份的港股跌市裡面，能夠表現出抗跌力的強勢股，在強者恒強的情況下，建議可以繼續關注跟進，尤其是強勢回整時的吸納機會。



事實上，蒙牛在3月尾公布了去年業績後，由於業績表現理想，盈利增長接近有50%，消息刺激股價向上突破、並且在5月份創出歷史新高31.3港元。其後，大市延伸跌勢持續向下尋底，該股股價亦受到影響而出現回整，但始終未有跌回到3月尾向上突破時的26元水平，在過去兩個月以高位盤整來運行，體現出良好的抗跌力。



受外圍影響干擾比較少的內需消費股，相信目前仍將獲得市場的關注，而發改委最近也印發《國產嬰幼兒配方乳粉提升行動方案》，目標是讓國產奶粉產量穩步增加至自給水平60%以上，消息對蒙牛正面，建議可於現水平吸納，止蝕於26元，目標34元。



(作者為註冊持牌人士)

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