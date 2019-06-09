鄭勤龍：中煙香港上市正值午月火旺之時　下半年或有抄作

玄學金融家鄭勤龍在東方產經「專家點評」專欄表示，中國煙草總公司的全資附屬公司中煙香港(06055)，預計將於周三(12日)在主板掛牌上市。中煙香港成立於2004年，負責中國煙草總公司的資本運作及國際業務拓展。



據資料顯示，中國擁有全世界人數最多的煙民。2017年，中國吸煙者人數為3.06億人，中國煙草在2017年的稅利高達11,145.1億元，佔中國稅收總收入的8.8%。



可是由於近年市民對健康意識上的提升，加上據報告指出，在離岸免稅店所售中國品牌香煙的消費者中有90%以上是中國居民，因此若然不能打破中國煙只有中國人食的局限，公司的香煙銷售額必然會逐年下降。



有見及此，中煙香港上市的主要目的是融資用於擴大東南亞等主要目標市場的銷售渠道、尋求進一步加強中國菸草產品在國際市場的業務影響力及提高中國菸草產品全球知名度和美譽度。



今為中煙香港股價未來走勢占卦，得《地天泰》卦變《澤火革》卦。



「泰」卦有春暖花開，萬物滋長之象，有利具開拓性的業務。「革」卦則有守舊不變則凶之象。綜合卦象來說皆合乎中煙香港的發展方向，對其業務有正面的支持作用，加上公司上市之時正值午月火旺之時，有利經營香煙業務的公司，因此預計中煙香港的股價在下半年或會有一番抄作，但投資者亦要慎防市場氣氛或會受到貿易戰進一步的拖累，因此只宜逢低吸納，不宜高追。



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