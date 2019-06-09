陳健豪：外圍風雨飄搖　趁低吸納黃金

艾德證券期貨總經理陳健豪在東方產經「專家點評」專欄表示，當市場過去對美匯指數一片看好的情況下，上周四(6日)一度高見98.2後已連跌3日，執筆時又回落至險守97水平，似已再次證明美匯指數即使在萬千寵愛的背景下都難以再創新高，後市跌穿97機會高唱入雲，預期將測試96甚至95.7機會亦高。



當然，歐洲經濟數據不濟、政局還是不穩；英國脫歐講足3年仍未有解決方案，澳洲央行則一如預期宣布減息0.25厘，至1.25厘的歷史低位，不過預期未來兩年經濟增長及通脹都會有不俗表現，反映央行不至於對未來轉為悲觀。當然，上述3隻貨幣都未有大升條件，但技術反彈的機會已大大提高。



美匯指數轉為向下，預期95.7至98.3的交易區間仍會持續，關鍵在於市場開始有興趣炒作美元轉弱。美國聯儲局主席鮑威爾於芝加哥出席有關貨幣政策策略會議時表示，貿易戰帶來的不明朗因素太多，聯儲局正在關注美國經濟的影響，不過暫時經濟增長仍然強勁，就業市場亦相當不俗，同時通脹又接近2%。坦白說聯儲局短線未有誘因需要即時減息，不過既然鮑威爾提及貿易戰可能產生的影響，市場就自然會聯想至環球經濟有機會出現衰退的風險，市場憧憬美國將於年內減息的預期進一步升溫，道指就即時急升超過500點，期貨利率市場上反映出7月份減息的機會超過五成。



執筆時美國ADP 5月份私人就業27,000份遠差於市場預期，配合在早前公布的美國4月工廠訂單按月下跌0.8%，反映製造業活動持續疲弱，或進一步削弱經濟表現，都成為市場有興趣重新推低美元的藉口。



市場上避險情緒未有降溫迹象，只是大家都懂得選擇，將避險資金泊進美國債券、黃金、瑞士法朗甚至日圓等傳統避險工具身上，唯獨是美元未有受惠。其中金價在上周末段仍在1,270美元水平，短短1周，執筆時已飆升至1,338美元水平，最高一度逼近2月20日高位1,346美元，一旦短線未有深度調整，以其上升動力看，似乎將再次測試去年高位1,365至1,370美元機會極高。



金價目前支持分別位於1,320、1,310及1,301美元水平，若有機會調整似乎可以重新吸納，進一步支持位在1,286美元，不過調整至此位機會不高。阻力則仍然在1,346美元水平及1,365美元，在目前外圍風雨飄搖下，金價相信有調整但趁低吸納機會仍高。至於美匯指數，在揸強沽弱的原則下，本周似乎向下炒贏面較高。



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