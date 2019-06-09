御峰理財：投資不同股票市場　仲可以分散風險？

御峰理財研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，美國經濟學家馬科維茨(Harry Markowitz)於1952年發表了經典的代表作《資產選擇(Portfolio Selection)》，提出了現代投資組合理論。該理論其中一個重點是，投資人可以透過資產配置，藉此降低投資的非系統性風險。簡單而言，他將「別把所有雞蛋放在同一籃子」用數據演繹出來。



最實際的應用是分散不同地區投資，這意味着投資者應避免集中投資單一地區，反之宜將資金分散全球。對此，相信股齡較深的讀者會比較容易理解，只要比較九十年代的日本及美國股市便一清二楚。前者是投資者煉獄，後者則是地上最強。弧注一擲，一念天堂，一念煉獄。順帶一提，不少香港投資者仍犯本土偏好(home bias)的謬誤，傾向投資於自己的居住地的市場，因而令投資活動及個人入息相關性太高。要是當地經濟逆轉，投資者面臨雙重打擊。



然而，隨着貿易及投資全球化，不同地區的股市相關性漸漸提高，令人懷疑分析投資還是否依照有效。哈佛研究文章《給長線投資者的環球分散組合(Global Portfolio Diversification for Long-Horizon Investors)》或可給大家一個答案。



作者指有兩個理論可以解釋相關性的提高：一、是國家之間的經濟活動愈來愈類似，例如不同國家的相同行業出現升跌；二、是由於投資活動變得全球化，市場情緒快速蔓延整個市場，從而影響資金去留。文章分析1986至2013年間七大發達國家(澳洲、加拿大、法國、德國、日本、英國及美國)的股票市場數據後發現，相關性主要來自市場情緒，而這些情緒往往短暫。因此，作者認為，如投資年期為10至20年的長線投資者，依然可以透過投資不同地區分散風險。



事實上，投資全球投票市場非常簡單，最方便的辦法之一就是投資基金。



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