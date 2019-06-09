潘梓生：鉑金價格上望850美元

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生在東方產經「專家點評」專欄表示，早前受累於中美貿易戰憂慮下，鉑金擺脫金價的相對強勢，跟隨其他基本金屬大幅下跌，更一度失守800美元，從高位至今下跌超過一成。近日風險市場跌勢轉趨緩和，相信市場正逐漸消化中美貿易戰的憂慮，並在6月底G20峰會之前觀望貿易談判進展，鉑金跌勢也明顯緩和並曾一度反彈。



除了風險市場跌勢趨和支持鉑金價格外，貴金屬價格近日的強勢也將帶動鉑金價格明顯反彈。上周提及美國聯儲局今年有望減息，而近日聯儲局主席鮑威爾更令市場相信今年當局更會減息兩次，金價近日走勢驚人，在5個交易日內就曾升近5%，雖然已明顯超買，但近日價格急升兼突破明顯阻力，相信可以上望1,360美元。



在金價強勢的情況下，鉑金有望受惠並率先較其他基本金屬反彈。技術走勢上，鉑金下跌後仍明顯守穩去年8月至今的上升軌，有望繼續回升。鉑金反彈首要目標是850美元，是過去1年的成交密集區，也是上月鉑金明顯的支持位置。筆者仍然看好鉑金今年的走勢，其價格與鈀金的差距將於今年繼續收窄。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

