鄺紫珊：在波動市況下　布局應多元化

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊在東方產經「專家點評」專欄表示，5月以來，中美貿易爭端愈演愈烈，讓市場波動加劇。與去年相比，主要國家貨幣政策都會更趨向寬鬆，很多新興市場都可望陸續減息。由於整體資金充裕，流動性風險可大幅減低，這有利市場在經過調整後可有機會再次反彈。



根據統計，自1995年以來，美國聯儲局在停止加息到開始減息的「後加息時代」，共有4次，這段時間大多能維持6個月至1年不等。除了在2000年科網泡沫之後全球金融市場進入大幅度調整之外，其他3次主要股債市都能提供正回報。



在後加息時代來臨，股債表現不俗，除了資金寬裕因素以外，最重要是這階段的經濟一般情況仍可維持正增長，基本面很大程度可支持金融市場。若全球中央銀行採取寬鬆政策，加上通脹情況與各主要國家目標指標仍有一段距離，故聯儲局在明年之前很大機會都可能維持利率不變。



另外，據歷史經驗顯示，當聯儲局維持利率不變政策時，美元走勢相對持平，在經濟趨向緩和期間，美股仍有上升機會。故目前市場又回到債市並追求收益時，若投資者手上仍持有股票，可考慮不必太早離場，以免錯失反彈機會。



全球利率維持低水平，經濟與政治風險加劇，市場趨向避險情緒升溫，屬於收息類的股票將可獲市場青睞。而收益型股票基金配以收息且表現良好的基金，由於具防禦性，最近資金也持續淨流入，其中亞太入息型基金更是連續3周吸金。



在波動市況下，建議投資者以多元化布局，可採取全球股債並行的策略，或考慮納入另類投資工具，可望提高回報及分散風險。

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