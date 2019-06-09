GSMA：若歐洲封殺華為、中興　大增5G成本　發展滯後

據全球移動通訊系統協會(GSMA)一份移動網絡營運商行業評估報告指出，封殺中國科技巨企華為及中興通訊，將令歐洲5G網絡延遲推出，更會增加多達550億歐元(約4,900億港元)的成本。



報告又指，華為和中興佔歐盟通訊設備市場共約40%，華為在5G技術上更領先其他對手。GSMA認為，若歐洲供應商沒法使用上述兩企的設備，5G技術的推出日期或推遲18個月，實際情況則因應不同國家而異。



報告指出，瑞典移動網絡營運商愛立信、芬蘭的諾基亞及南韓的三星，在履行北美洲和亞洲的合約時，未有能力應付歐洲由3G、4G升級到5G。封殺華為及中興將嚴重削弱業內競爭力、推高價格及衍生額外成本，亦會令歐洲5G網絡發展滯後，擴大與美國的生產力差距。

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