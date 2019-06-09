【星期一．炒啲乜】避險情緒籠罩　分散風險最緊要？

中美貿易摩擦持續升溫，不但影響環球經濟，對香港樓市的影響力亦逐步浮現。而「六絕月」港股首周累升64點，結束連跌4周弱勢，但整體氣氛仍然偏淡。



避險情緒籠罩下，股市反彈動力成疑，黃金成為資金避難所，紐約期金直撲1,350美元關。投資者轉趨審慎，如想提高回報又分散風險，應如何部署？不妨參考《東方產經》各專家就股匯及基金市場的分析與建議，做好備戰準備。



1、【陳健豪：外圍風雨飄搖 趁低吸納黃金】

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2、【鄺紫珊：在波動市況下 布局應多元化】

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3、【御峰理財：投資不同股票市場 仲可以分散風險？】

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4、【潘梓生：鉑金價格上望850美元】

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5、【曜熊理財：增持貨幣基金 預防更大危機】

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