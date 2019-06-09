【星期一．炒啲乜】避險情緒籠罩　分散風險最緊要？

2019年06月09日 10:30
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    中美貿易摩擦持續升溫，不但影響環球經濟，對香港樓市的影響力亦逐步浮現。而「六絕月」港股首周累升64點，結束連跌4周弱勢，但整體氣氛仍然偏淡。

    避險情緒籠罩下，股市反彈動力成疑，黃金成為資金避難所，紐約期金直撲1,350美元關。投資者轉趨審慎，如想提高回報又分散風險，應如何部署？不妨參考《東方產經》各專家就股匯及基金市場的分析與建議，做好備戰準備。

    1、【陳健豪：外圍風雨飄搖　趁低吸納黃金】
    https://bit.ly/2K5BWvk

    2、【鄺紫珊：在波動市況下　布局應多元化】
    https://bit.ly/2I4Qwkw

    3、【御峰理財：投資不同股票市場　仲可以分散風險？】
    https://bit.ly/2QVOUMx

    4、【潘梓生：鉑金價格上望850美元】
    https://bit.ly/2WSOiwG

    5、【曜熊理財：增持貨幣基金　預防更大危機】
    https://bit.ly/2MyfjBD

    6、【陳鳳珠：內地加快5G發展步伐　長線有利設備商？】
    https://bit.ly/2K37iT9

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