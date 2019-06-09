二手成交：利奧坊‧曉岸開放式戶4年升值26%

利嘉閣地產分行高級聯度董事蔡詠詩稱，市場新近錄得奧運站利奧坊‧曉岸1座低層E室成交，實用面積約203方呎，為開放式間隔，望開揚景觀。是次以450萬港元沽出，折合實用面積呎價約22,167元。



據了解，原業主於2015年11月以約357.7萬元購入上述單位。持貨不足4年，現轉售帳面獲利約92.3萬元，升幅約26%。



該盤本月暫錄1宗二手買賣個案；現有約40個單位放售，入場費由450萬元起。



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