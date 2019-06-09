銀保監會：研究提高險企權益類資產監管比例

中國銀行保險監督管理委員會(下稱「銀保監會」)發言人稱，正積極研究提高保險公司權益類資產的監管比例，目的為深化保險資金運用市場化改革，進一步優化保險資產配置結構。



他表示，總體方向是在審慎監管原則下，賦予保險公司更多投資自主權，以發揮保險資金長期投資、價值投資的優勢，提高證券投資比重，促進資本市場長期穩定健康發展。



另外，針對市場關於部分中小銀行風險的傳言，他指出，目前中小銀行運行平穩，流動性較充足，總體風險完全可控。



對於少數中小銀行未按時披露年報的特殊情況，或因其正處於股權重組階段，或正籌備上市，或更換審計師，有關情況已按規定向監管部門報告。



被問及於上月被接管的包商銀行，他指其各類業務照常辦理，營業網點井然有序，銀行頭寸充足，流動性整體充裕，而新的資產負債保持平穩運行。目前大額債權收購和轉讓協議簽署工作已順利完成。

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