約翰遜：英國應扣起脫歐分手費　除非......

英國首相文翠珊已於日前辭任保守黨黨魁，大熱接任人約翰遜稱，若歐盟未能提出讓英國脫歐的更好條件，英國不應向歐盟支付390億英鎊(約3,900億港元)的「分手費」。



外媒報道指，他認為英國應在達成最終脫歐協議後，才向歐盟支付分手費，即英國履行向歐盟承諾項目的開支餘款；而金錢是好協議的催化劑及潤滑劑。



英國脫歐日期延至今年10月31日，即使英國國會不能通過協議，英國政府都不會尋求再延遲，即出現「硬脫歐」。文翠珊在此前談判時已承諾會向歐盟分攤幾年支付分手費，如今約翰遜的講法或令情況生變。

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