二手成交：和富中心三房戶　市價售2520萬

世紀21北山地產營業董事嚴智贇表示，新近錄得北角和富中心10座低層B室，實用面積1,335方呎，三房連工人房間隔，座向北面望海景，獲區外換樓客以約2,520萬港元承接，實用面積呎價約18,876元，屬市價水平。



據了解，原業主於2000年4月以702萬元購入自住，持貨19年至今轉售，帳面獲利約1,818萬元，期內升值近2.6倍。

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