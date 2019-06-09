OASIS KAI TAK連沽兩伙複式　套現逾1億

新盤特色單位有需求。會德豐地產旗下啟德OASIS KAI TAK剛透過招標形式售出兩伙低座複式單位，套現近1.01億港元。



其中低座A座地下至1樓A室為花園複式戶，實用面積1,475方呎，連335方呎花園及67方呎庭院，售價逾5,120.9萬元，呎價34,718元。



而低座C座的頂層複式戶，實用面積1,470方呎，連458方呎天台，售價5,000萬元，呎價34,014元。



項目低座已累售16間複式單位，僅餘最後10伙待售，當中4間將於明天(6月10日)下午5時截標。

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