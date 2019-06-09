股市樂觀？G20財長會：料全球經濟在今年後半段提速
2019年06月09日 13:38
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(美聯社圖片)
外國傳媒報道，二十國集團(G20)財長及央行行長會議公報草案終稿曝光！他們認為，全球經濟增長風險維持下行，主要是受到貿易及地緣政治緊張關係影響，各國要繼續關注及採取進一步行動應對風險。
不過，公報又指，全球經濟增速看起來將會企穩，並在今年後半段提速。他們亦重申去年峰會有關匯率承諾及貿易部分結論的聲明。
對於如何應對多間科技大型企業避稅，公報指，各國會在共識的基礎上，預期2020年前提交最終報告。
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