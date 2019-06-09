港交所拒評前高層涉審批新股違規傳聞

對於市傳有香港交易所前高層員工在審批新股時涉嫌違規，港交所發言人回覆查詢時表示，不會評論個別員工事宜。



發言人又稱，港交所是受到嚴格監管的上市機構，有嚴謹的內部準則和制度，高度誠信和卓越企業文化是業務核心要求。



廉政公署發言人則表示，根據政策，廉署一般不會評論個別事件。



根據廉署的法定職責，若接獲貪污投訴，如有足夠資料，廉署必定會按既定程序依法跟進。



證監會發言人不作評論。

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