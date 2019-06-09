貿戰升級：越南承認短期獲益　惟長期冇國家會贏

外國傳媒報道，有不少分析指，中美貿易戰升級對越南有利。越南工貿部副部長黃國旺周六(8日)出席聖彼得堡國際經濟論壇時表示，短期而言，越南能從貿易戰當中獲益，但長期來看，對任何國家都不會帶來好處。



他稱，中美貿易摩擦使越南和美國之間的貿易額有增長，中國對越南的投資也會增加，短期對越南和東盟其他成員國都會得益。不過，長期而言，任何國家都不會有好處，故希望中美貿易戰能短期內結束，促進全球穩定。

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