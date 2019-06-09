負利率未夠！傳歐央行對減息持開放態度

外國媒體引述消息透露，有歐央行官員「對減息持開放態度」！



報道指出，有官員認為，若歐洲經濟增長持續低迷，就會對進一步減息持開放態度，意味歐央行有機會進一步擴大目前的「負利率」。



現時歐央行3大基準利率水平分別為：再融資利率0%；隔夜貸款利率0.25%；隔夜存款利率-0.4%。歐元區首季經濟僅增長0.4%。



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