iPhone XRs曝光　傳新增3款新配色及新設計

外媒報道，距離9月蘋果公司(Apple Inc.)年度新iPhone發布會剩下3個月時間，關於新款iPhone消息已層出不窮。近日，由設計師HasanKaymak設計的iPhone XRs新紅色版渲染圖曝光。



在年度三款新iPhone機款中，主打平價市場的iPhone XR今年度將推出新款的iPhone XRs，將升級配備雙攝也基本成為事實，而機身整體正面並無明顯變化，背部攝像鏡頭仍然凸起，且範圍更大。



據悉，iPhone XRs將會新增三款全新配色，其中一款新配正是上述的新紅色版，以刺激用戶需求，機身整體採用鋁合金拋光設計。

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