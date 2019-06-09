飯碗告急！貝索斯：10年內機械人能取代全球倉庫職位

外媒引述最新消息報道，電商「一哥」亞馬遜(Amazon)創辦人貝索斯表示，預計未來10年，將有商業機械人能像人類一樣可靠地抓取物品，這發展可能導致全世界各地倉庫的人類工作，被機械人取代。



報道引述消息指，亞馬遜和大學研究人員正迅速開發技術，讓機械人執行人工任務，無論是在家裏照顧長者，還是在零售倉庫挑選和存放貨物。



貝索斯表示，個人認為在未來十年，機械人抓取商品的問題將被解決，事實證明，這是一個極其困難的問題，但人工智能(AI)科技正開始用機械視覺解決這問題。



目前亞馬遜僱用了數十萬名倉庫員工，其中許多人的主要任務是拿起商品、掃描和包裝成為快遞包裹。除亞馬遜外，其他許多公司也在倉庫工作中使用機械人或機械臂。

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