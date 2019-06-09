貿戰升級：內地官媒更強硬　狠批投降論

外國傳媒報道，中國官方媒體對中美貿易戰的態度依然強硬。其中，有文章指出，要讓「投降論」成為過街老鼠，亦有文章稱，投降論者「得了軟骨病、喪失了民族氣節」，應當「旗幟鮮明地說不，理直氣壯地開展鬥爭」。



文章認為，中美之間的貿易戰是「進步與落後、平等與霸權、自由貿易與保護主義」的較量，中國現在的立場在維護「世界經濟發展前景」及「世界各國共同利益」，投降論者是「缺乏客觀依據」的「虛妄認知」。

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