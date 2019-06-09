派定心丸！人民銀行：對中小銀行提供定向流動性支持

自從內地官方接管包商銀行後，外國媒體一直憂慮內地中小型銀行的營運前景。



中國人民銀行(即中國央行)最新公布，金融委辦公室近日召開會議，研究維護同業業務穩定工作。有與會銀行表示，前幾日同業市場出現一些波動，但目前已明顯好轉，下一步對其他中小銀行開展的同業業務規模將保持穩定，自發維護市場秩序。



人民銀行、銀保監會，以及中證監3大官方監管機構強調，將繼續支持中小銀行健康發展，密切監測市場運行情況，嚴肅查處擾亂市場秩序的行為。



人行將運用多種貨幣政策工具，保持金融市場流動性合理充裕，並對中小銀行提供定向流動性支持。



據悉，國家開發銀行、6家大型國有商業銀行、12家股份制銀行，以及北京銀行、上海銀行、江蘇銀行等參加會議。



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