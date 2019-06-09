較貿戰更難搞！G20財長會首次討論「這問題」

外國傳媒報道，在周末(6月8至9日)進行的二十國集團(G20)財長和央行行長會議中，談到一個之前從未提及的大問題！就是全球主要國家的決策者正首度着手解決「人口老化」和「出生率下降」的經濟難題。



報道指出，G20結合了不同發展階段和人口狀況的國家，從人口迅速老化的日本，到明年將擔任G20輪值主席國、擁有非常年輕社會的沙特阿拉伯。其中，日本財務大臣麻生太郎警告，各國必須準備好在人口老化問題出現前採取行動，否則將對經濟帶來壓力。



根據經合組織(OECD)數據預期，西班牙、意大利、南韓等國的老年人口正迅速增加。這種模式不局限於富裕國家，巴西、中國等新興國家也面臨迅速人口變化。



該組織估計，到了2050年，全球60歲或以上人口將超過20億，為2017年的兩倍有多，惟許多經濟體尚未更新養老金和就業體系，以適應人口結構急速轉變。



該組織警告，G20國家的人口老化速度尤其快，若持續下去，不是能突然遏止的事。

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