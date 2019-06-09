韓媒：三星完成Galaxy Fold修復　下月重售！

韓國媒體報道，三星已完成對摺疊屏幕手機Galaxy Fold的修復工作，預計會在下個月重新發售。



報道指出，為了解決這款摺屏手機的耐用程度，三星進行了修復，首先是在手機的邊框下，塞進強制屏幕保護膜，之前屏幕保護膜與手機邊緣是分離的，這使一些用戶可將其撕毀或取掉，造成屏幕損壞。其次，三星正在縮小手機頂部和底部屏幕鉸鏈區域的間隙，以防止進入異物。最後，三星加強了這款手機的警告功能，用戶在使用時可能會更小心。



報道提及，三星已基本確認摺疊屏問題根源。為了充分評估相關問題，以及進行更多內部測試，三星決定推遲原先計劃在6月進行的Galaxy Fold重推發布會，並在未來幾周內公布新的發售日期。消息指最快下月可重售。

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