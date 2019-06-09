綠表首置客一炮過買天祐苑　成交雙破頂！

祥益地產高級區域經理黃肇雯稱，錄得天水圍居屋天祐苑A座中層7室成交，實用面積435方呎，獲區內綠表首置客垂青，以295萬(居二市場價)市價成交，而新買家乃一筆過付款購入作自住，以實用面積計算，平均呎價6,782元，成交價及呎價均創屋苑同類單位(居二市場)新高。



原業主於1999年以約73.5萬購入單位，持貨約20年，轉手帳面獲利約221.5萬或3倍。

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