貿戰升級：美財長再重申6月底G20峰會是關鍵

外國傳媒報道，美國財長姆紐欽最新再次接受媒體訪問，進一步強調美國總統特朗普將在6月28至29日於二十國集團(G20)峰會與中國領導人會面後，決定會否「晒冷」為餘下逾3,000億美元中國進口貨品加徵關稅。



他稱，特朗普會在G20峰會上判斷中方是否願意繼續在「正確的方向」上進行談判，而上述關稅的決定會在峰會後確認。



他指出，「正確的方向」是如果中國有意繼續談判，就必須在已經完成的條款上推進；如果中國不願意，特朗普會非常樂意加徵關稅。

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