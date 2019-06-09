對沖基金Elliott　斥53億收購全美最大零售書店

外媒報道，對沖基金Elliott Management宣布，計劃以約6.83億美元(約53.3億港元)收購美國最大連鎖書店Barnes＆Noble(巴諾書店)。近年來，該書店面臨來自亞馬遜的強大競爭。過去5年，公司市值蒸發超過10億美元，最新跌至4.85億美元，而亞馬遜已佔據全美近一半新書銷售。



該交易在上周五(7日)提出時，Elliott對巴諾書店的估值為每股6.5美元，較此前10天的平均收市價溢價43%，預計第3季完成。



在被收購後，巴諾書店將更能自由轉型。公司計劃關閉部分書店，並縮小部分門店的空間，更新書店布局。公司並表示，將開設新型商店，鼓勵購物者在網上或通過平板電腦購買書籍。



由於Elliott已收購英國最大連鎖書店Waterstones，料能於巴諾書店產生協同效益，使採購圖書時獲得更大議價權。



Elliott表示，將繼續獨立經營這兩家零售書店，Waterstones行政總裁James Daunt將負責監督兩家零售商。

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