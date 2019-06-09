貿戰升級：中國或封殺Apple？庫克這樣回應...

中美貿易戰不斷升級，繼美國對華為實施「全面封殺」後，外界揣測中國或會對蘋果公司(Apple Inc.)等美國企業作出報復。不過，有外國傳媒報道，蘋果公司行政總裁庫克(Tim Cook)接受採訪時說︰「中國沒有針對蘋果公司，我也不預期這種情況會發生。」



與此同時，庫克承認關稅確實會損害到iPhone銷售。他曾表示，有分析預測iPhone的生產成本可能會增加14%，但這種情況尚未發生。他更直言，不希望加關稅會發生，因為iPhone在各地均有生產，所以對iPhone徵關稅會傷害所有供應鏈國家。

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