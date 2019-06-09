韓媒：三星Note 10系列將於8月10日發布

韓媒消息稱，三星將在今年8月10日正式發布Note 10。然而，今年三星將推出兩款Galaxy Note手機：Note 10及其Pro版本。



報道並指，最近Note 10和Note 10 Pro的渲染圖已經在網上流出，證實這兩款智能手機都有類似的設計，只是Pro型號的屏幕稍大，背面還有一個額外的攝像鏡頭。



另外，消息又指，三星將放棄Galaxy Note系列3.5毫米耳機插孔，而且過去受到很多質疑的專用Bixby按鍵也被取消。



去年8月9日推出的Galaxy Note 9從8月24日開始銷售，而這次三星可能會在8月25日開始銷售Note 10系列。至於售價方面，暫未有最新消息，但市場估價隨時每部在萬元或以上。

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