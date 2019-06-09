貿戰升級：美財長透露與中方進行了坦誠和具建設談話

2019年06月09日 16:54
  • 東網電視
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    (美聯社圖片)

    美國著名財經媒體彭博報道，美國財​​政部長姆紐欽在其社交媒體Twitter帳戶留言，表示與中國人民銀行行長易綱就貿易問題進行了「坦誠」和「建設性」的談話。

    據悉，在日本福岡舉行的二十國集團(G20)財長和央行行長會議期間，他和易綱舉行了雙邊討論。

    他表示，關於此次會談不會發布重大公告，並表示「主要進展」可能會在本月28至29日舉行的G20領導人峰會上發生。
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