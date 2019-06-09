樓價UPDATES︰市況未明　買家轉租

部分買家轉買為租，市場上連錄多宗任賃成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●北角半山雲景台高層D室，實用面積約1,065方呎，三房套連工人套間隔，享煙花海景，獲租客斥資52,000元承租，實用呎租約48.8元。



●北角東寶大廈高層H室成交，單位實用面積342方呎，兩房間隔，獲區外上車客以約700萬元承接，實用呎價約20,468元。



●北角和富中心10座低層B室，實用面積1,335方呎，三房連工人房間隔，獲區外換樓客以約2,520萬元承接，實用呎價約18,876元。



●北角和富中心2座低層D室，實用面積約854方呎，三房套間隔，以3萬元租出，實用呎租約35.1元。



●北角健威花園A座高層03室，實用面積456方呎，兩房間隔，原開價868萬元，減至846萬元售出，實用呎價18,553元，造價及呎價創屋苑同類型單位新高。



●西半山禮賢閣B座中層3室，實用面積1,073方呎，以1,888萬元意頭價將單位連車位及租約易手，實用呎價17,596元。



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九龍區



●將軍澳蔚藍灣畔2座中層G室，實用面積509方呎，屬兩房間隔，以835萬元售出，實用呎價約16,405元。而屋苑的5座中層D室，實用面積507方呎，屬兩房連士多房間隔，成交價818萬元，實用呎價16,134元。



●將軍澳廣場7座高層F室，實用面積728方呎，三房連工人房間隔，業主於上月叫租2.75萬元，累減3,500元，成功以月租2.4萬元租出，實用呎租約33元。



●旺角利奧坊‧曉岸1座低層E室，實用面積約203方呎，為開放式間隔，以450萬元沽出，實用呎價約22,167元。



●長沙灣宇晴軒2座極高層F室，實用面積約501方呎，兩房間隔，以2.15萬元租出，實用呎租約42.9元。



●西南九龍匯璽II5B座中低層G室，實用面積約350方呎，一房間隔，以新租客斥1.855萬元承租1房戶，實用呎租約53元。



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新界區



●粉嶺牽晴間8座低層D室，實用面積約384方呎，兩房間隔，獲租客以12,800元承租，實用呎租約33元。



●荃灣恒麗園7座低層A室，實用面積約671方呎，三房套間隔，以808萬元沽出，實用呎價約12,042元。



●馬鞍山迎海．星灣御23座低層G室，實用面積約564方呎，採兩房半間隔，以2.25萬元租出，實用呎租約39.9元。



●馬灣珀麗灣6座高層E室，實用面積537方呎，兩房間隔，以1.55萬元租出，平均實用呎租28.9元。



●屯門新屯門中心10座高層F室，實用面積455方呎，兩房間隔，以1.15萬元即睇即租，實用呎租25.3元。



●屯門居屋富健花園6座中層E室，實用面積431方呎，兩房間隔，以月租1.1萬元承租，實用呎租為25.5元。



●屯門怡樂花園1座高層F室，實用面積511方呎，三房設計，租客以月租1.38萬元即睇即租，實用呎租27元。



●天水圍居屋天祐苑A座中層7室，實用面積435方呎，未補價第二市場售以295萬，實用呎價為6,782元，屬屋苑同類雙破頂成交。

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