20萬首期可以上車？就喺青衣呢個屋邨...

迷你公屋入場門檻低，向來放一間、走一間，青衣公屋長安邨剛有一個區內最細的納米單位放售，如自用做足九成按揭，首期只需20餘萬起。



中原梁岳宏表示，上述安湖樓中層單位，實用面積126方呎，全開放式間隔，現以已補價自由市場價約225萬元放盤，呎價約17,857元。



圖片所見，單位間隔四正，開放式廚房設計，有獨立洗手間。而一入大門位置，就擺放了睡床及層架，可以擺放物件。



據了解，長安邨迷你單位向為破紀錄保證，但成交都為實用面積約150方呎單位，最高做價曾達280萬元，呎價18,667元。區內罕有同類120餘方呎放盤，料同類市值月租逾6,000元，回報達3.2厘。

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