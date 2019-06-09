貿戰升級：中方警告英美韓等科企勿配合特朗普封殺

美國媒體報道，中國政府近日召集美、英、南韓等多家科技公司，警告他們切勿配合美國總統特朗普政府對中國進行技術封殺，否則面臨嚴重後果。



報道指出，這次召集於6月4日及5日在北京進行，美國的微軟和戴爾(Dell)；英國半導體設計公司ARM Holdings；南韓三星和SK Hynix等，均有派代表出席。



有消息人士透露，與會的海外企業都有向中國出口產品，中國官員特別警告美國企業，特朗普政府禁止美企向中國出口，已干擾全球產業供應鏈。只要美企維繫目前的商業關係，繼續對中國正常提供產品，就不會面臨不利後果。



消息人士指，雖然沒有特別提及華為，但顯然是尋求外企支持華為。

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