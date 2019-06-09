退休無憂︰海外炒樓變專家　港商6年夠上岸

香港樓價高昂，不少買家選擇進軍海外市場。今年41歲的陳卓明(Terence)，兩年前憑着出色的生意頭腦，加上6年共50多次買賣海外物業，成功為資本增值。現時他達致財務自由，手上並持有約10間海外物業作收租，雖然不再需要憂柴憂米，但他依然熱衷於到各地了解樓市發展，視睇樓為嗜好。



Terence憶述：「細個嗰陣家境好窮，一家人住板間房，記得當年可以搬入鴨脷洲公屋，開心到幾晚都瞓唔着！」更因年幼時家境清貧，激發努力上進的決心。



他續指出，其實自己向來對物業投資有興趣，第一次睇樓是在19歲的時候，當年九龍站擎天半島開賣，一街都是地產經紀，由於想對不同的物業有深入了解，所以年紀輕輕就跟經紀睇樓。



●26歲港上車 首期10萬

「當年擎天半島一個單位僅賣320萬元，三成首期的話，要付近100萬元。」第一次睇樓後，他苦思如何令自己上車脫貧。及後一直努力讀書，更成功考入香港理工大學，修讀電子工程學系。



同時他又不斷做兼職交學費，養活自己，大學時期更到社區中心教書及做私人補習老師，月入過萬元，以一個學生而言，收入相當不俗。



大學畢業後，他隨即成為工程師，一年後又加入世界500強的公司，成為電子貿易員，將電子零件分銷到有名的科技及手機公司。



工作至26歲，他終於有能力買入私人物業。當年以200萬元買入清水灣半島單位，面積約600方呎，向銀行敍做九成半按揭，首期只需10萬元。持貨四年後，物業升值至260萬元，於是將單位賣出。他將所賺的60萬元，買入筲箕灣海灣華庭，價值170萬元，並收租9,000元。半年後，單位升值至250萬元。



至一三年，他與朋友聊天，發現馬來西亞物業低水，可長線持有。於是買入位於吉隆坡的物業，當時售價為250萬港元，至今已升值至350萬元，帳面賺100萬元。



「當年未流行海外置業，但眼見不少銀行家朋友都投資海外市場，相信海外物業價值會大增。」有見及此，他就開設帝皇地產，專營海外物業銷售。



●曾買賣50間外地物業

他的第二間海外物業位於澳洲，除了可供子女在該地升學時入住外，亦相信投資「磚頭」可抗通脹。後來他又再買入一間泰國、兩間英國及三間越南的物業。過去六年間，他買賣過合共50間物業，現時手上持有約10間海外物業。



在眾多地區中，他特別看好越南的樓市發展。以越南其中一個物業而言，售價只需100多萬港元，已經可以每月收租近7,000元，唯一缺點是外國人不可以敍做按揭。



●睇好越南 攻旅遊服務

近日，Terence有見中美貿易戰愈演愈烈，不少廠家紛紛搬廠至越南，他深信旅遊業及工業將會帶旺當地經濟，未來五年是越南的發展黃金期。故此，他就大力推動越南業務，如提供當地一站式旅遊服務，由簽證至接機及安排一切當地娛樂行程，另外亦出售當地SIM卡。



未到40歲已經達致財務自由，實在令人羨慕，但其實他的人生並非一帆風順。就在早年創業半年後，公司勁蝕200萬元，令原本事業得意的他，上了一堂課。



他稱：「當時公司只是10人規模，我們承包了一個英國樓花銷售，一切都進行順利，賣出20個單位後，我們發現合約有一些問題。」當時已經投資100萬元作推廣，但基於風險存在，糾結一番後決定原銀奉還，連同佣金蝕足200萬元。



Terence續表示，「當年非常肉赤，不過現時回看是一個正確選擇，至今該物業仍未收樓，不知會不會變成爛尾樓了。」



●首期靠儲錢 少買股票

Terence投入社會工作接近四年，已經可以儲到首期上車，他坦言自己算幸運，因為當年市場已提供九成半按揭貸款，才有能力支付首期。另外，為迫使自己儲錢，他會以零存整付方式來儲蓄，第一個4萬元亦由此而來。



他又指，在理財投資考慮上，他會選擇買入有價值兼有升值能力的東西，除了物業外，也會買入名錶，但較少買入股票，認為股票市場較為波動，風險高而回報未必如物業般理想。



●鎊匯低水 瞄準英國盤

他又提醒，投資外地物業的話，要做足資料搜集，宜分析不同地區的發展與經濟狀況。他表示，目前英鎊兌港元跌穿10水平，覺得是合適的時間，買入英鎊或持有英國物業，以作長期持有等升值。



●買樓合約宜搵港律師覆核

隔山買牛從來並非易事，Terence在多個地方都持有物業，他表示，如在英國買樓，不宜買入只可租予學生作為宿舍的物業，因條款會列明只可出租予學生，即使是業主也不可入住。另邊廂，該類物業用料亦會較一般住宅參差，質素沒有保證。



他又補充，不論在任何地方買賣物業都要看清楚合約條款，除了找當地律師外，亦建議找香港的律師再檢查清楚。他分享當年買入海外物業時，亦是香港的律師發現箇中的樓契問題。



●看淡日本市場 拒沾手

而在眾多地區中，他最睇淡日本物業市場，由於當地出生率下降加上人口老化問題嚴重，在供過於求的情況下，他不會沾手當地物業。



事實上，近年不少港人喜歡在馬來西亞買入物業，因為當地人既可以英語溝通，部分人又會講普通話，作為未來退休之地不失為一個好選擇。不過，在買賣物業時要清楚業權問題，當地物業有分永久業權(Freehold)及有租賃業權(Leasehold)，另最好選擇較多華人聚集的地方，即使未入住都方便出租。



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