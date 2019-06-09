孖妹S檔案︰財金好爸爸　炒餸論股市

星期日就係父親節，唔知金融界爸爸會點慶祝呢？孖妹就約咗其中三位煮番幾道拿手小炒，一齊慶祝吓。佢哋平時炒股炒得多，揸起鑊剷炒餸又掂唔掂呢？於是孖妹就竄咗入廚房偷師，佢哋一邊講烹飪法，一邊講炒股經，好彩無走到寶咋！



【即日鮮難贏 睇增長潛力】

藺Sir：智易東方證券行政總裁 藺常念



Kitty：藺Sir，你平時多唔多煮飯？



藺Sir：哈！我係屋企嘅一家之「煮」，周末就由我下廚。因為我係湖南人，所以好食得辣，今次就為大家煮一道辣椒牛肉！



Kitty：難得你肯下廚，孖妹就算辣到個嘴變孖膶腸都願意。

藺Sir：辣度因人而異，好彩有太太陪我食得辣。(藺Sir燒紅咗隻鑊，先爆牛肉，再爆尖椒等配菜)



●止蝕唔止賺添勝算

彩兒：藺Sir，咁炒股點樣先可以快、狠、準？



藺Sir：「即日鮮」好難贏，除非係大牛市。如果喺今年市冧時炒「即日鮮」，真係一個苦難。就連股王騰訊控股（00700）上個禮拜二都跌1.92%。計我話，炒股都係要睇長線啲。



我由股價逾100蚊買入騰訊，直到見佢哋嘅遊戲業務飽和，喺逾400蚊先沽貨。所以我建議投資者揀股一定要揀有增長潛力嘅股票，並且定止蝕，唔好定止賺，咁勝算會高啲。



彩兒：依家市況咁淡靜，投資者心慌慌，你可唔可以指點吓？



藺Sir：我對港股後市並唔樂觀，覺得恒指年內會跌至24,000點，所以個人投資組合嘅股票佔比少過一成。其中，長江基建(01038)受英國脫歐及英鎊下挫影響，股價波幅增大，減低投資價值；另外，過去本地地產股大幅跑輸樓市，引證地產股並唔值博。



彩兒：中原城市領先指數(CCL)1997年7月為100點，而截至上周公布為188.95點，累升88.95%，而恒生地產分類指數(HSP)同期只係累升逾65%。



Kitty：咁依家真係咩都唔買得？



●睇好煤氣 長揸領展

藺Sir：咁又唔係，我睇好香港中華煤氣(00003)及領展房產基金(00823)，甚至覺得買後者可以揸到天長地久。領展嘅管理團隊大部分係投行出身，佢哋識將唔賺錢嘅資產，例如本地次一級商場沽售套現，然後買入回報較高嘅內地商場，令近年業務增長強勁。



彩兒：領展截至3月底止全年業績，可分派收入總額按年升5.38%至57.23億元，期內每基金單位分派增加8.6%至2.7117元。



藺Sir：但講到個人投資回報最多嘅，企業債都算係數一數二。例如兩至三年期中國恒大(03333)美元債，債息高逾13厘，雖然其負債高，早年更被沽空機構追擊，但佢又死唔去。聽聞好多內地有錢人都有買添。



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【掌握宏觀經濟 衡量風險】

Edmond：兒童及青少年理財教育推廣基金聯合創辦人 李錦



Kitty：你隻秘製豉油雞好好食！



Edmond：其實呢碟餸好平，貴在花嘅心機。而煮豉油雞同炒股一樣，投資金額大小唔重要，最緊要認真做。不論買隻50蚊冰鮮雞，定係250蚊新鮮雞嚟煮，都要工夫足；好似炒股咁，用5萬元定50萬元嚟投資，都要做足功課。



Kitty：無錯！只要錯一個步驟，隨時糟蹋咗成碟餸；入錯市，亦可以輸身家。



●持股首要耐性 有助回報

Edmond：入市事前都要衡量好風險及回報，了解經濟周期與國家政策。至於選股時，如果某股票無派息，上市無耐，股價又好Chok，投資風險就自然大啲。



同時要夠耐性，咁碟餸先有機會煮得好食，投資亦有望獲得回報。通常持股超過一年嘅投資回報都會比持股少於三個月嘅投機炒作為高。就好似我哋教小學、中學生理財課程，先教耐性，咁樣佢哋就更容易掌握正確嘅儲蓄、消費及投資方法。煮雞同樣，要唔嫌麻煩，先用薑葱爆香，再加生抽同老抽用大火煮逾半個鐘，隻雞先可以做到外脆內軟。



彩兒：照你所指，有股息係投資，無股息係投機。咁依家最好嘅投資係咩？



●滙控息率高 港交所穩陣

Edmond：我繼續持有滙豐控股(00005)及香港交易所(00388)，因為揸佢哋都好過揸現金輸通脹。再者，滙控派高股息，股價平穩發展都滿足，港交所則唔會執笠。至於對後市睇法，我主要從經濟層面考慮，覺得經濟出現問題，即使減息都唔能夠帶嚟長遠效果，港股都係小漲大回，所以投資者要小心。



彩兒：市傳阿里巴巴集團最快下半年嚟港上市，擬集資200億美元(約1,560億港元)。除咗帶挈港交所嘅上市費收入增加，亦有機會令港股成交額大增。同時，亦可能吸引更多喺美國上市嘅中概股嚟香港上市，刺激港交所股價上揚。



滙控亦話年中會公布回購決定，若果又再回購的話，股價可望抽升。



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【中港股未太悲 揀大路貨】

Kelvin：海通國際證券財富管理投資策略執行董事 梁冠業



Kitty：呢道菜好有家嘅感覺，而且炒幾分鐘就搞掂，平日放咗工後煮一樣得！



Kelvin：係呀，煮大路嘢最穩陣，唔使開猛火，衰極有個譜。同目前港股一樣，鑊氣唔夠，爆唔上。上個禮拜，市場憧憬美國聯儲局減息，港股先升後回，但同時壞消息反映得七七八八，股市大插唔落。



所以我對中港股未太悲觀。我覺得中國會出招托市同人民幣。只要內地經濟及企業盈利都無急速下滑，投資者不妨買入大路股票。



Kitty：港股咁Chok，我對大路股都無乜頭緒。



●內險作防守 建行抵買

Kelvin：我覺得港股目前水平都接近底部，中線睇好內險股，例如中國平安(02318)防守力強；另可買入內銀股，如建設銀行(00939)及招商銀行(03968)，雖然無咩上升動力，但估值唔貴，可買嚟當收息。當中建行亦係恒指重磅股，佔7.46%，一旦北水湧進，港股轉強，就會帶動其股價炒上。



彩兒：講起重磅股，你會點評價股王騰訊？



Kelvin：我覺得股價跌至320元時可以入，雖然網絡遊戲業務增長放慢，但我相信其流水收入按年增長10%。



●5G概念板塊要睇長線

Kelvin：不過，上個禮拜投資焦點放喺5G概念，而個人覺得投資呢個板塊一般，因要睇好長線，依家只係資金投入階段。內地工信部正式向中國電信(00728)、中國移動(00941)、中國聯通(00762)及中國廣電發放5G商用牌照，最先受惠應該係負責相關基建嘅電訊設備股，例如中國鐵塔(00788)及中興通訊(00763)，但股價會否再上漲，仍要視乎其回報及燒錢速度。



事實上，5G商用只係好初步，要實現大規模應用，起碼要等多一至兩年。



彩兒：另一投資風險係美國打壓華為5G設備，會唔會進一步干涉內地5G商用步伐呢？呢方面，大家就要再評定一下風險。

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