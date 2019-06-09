美財長：沒有迹象經濟會衰退　債市預示利率更低

外國傳媒報道，美國財長姆紐欽在接受媒體最新訪問時表示，沒有任何迹象顯示美國經濟可能會陷入衰退，經濟仍然是全球的亮光。



對於美國5月非農就業數據遠差過預期，他指出，不會將注意力集中在任何一個數字，因該些數字本身就非常波動。整體上看，美國經濟增長動力真的強勁。相反，歐洲、中國，以及其他地區經濟增長放緩是某程度上需要關注的。



至於市場憂慮經濟衰退，他強調沒有任何衰退迹象，美國債市反映的不是衰退，而是利率將會更低，美國第2季經濟增長料維持強勁。

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