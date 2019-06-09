中國全通主要股東持股遭拋售

中國全通(00633)公布，董事會已注意到公司股份近日價格下跌。經查詢後，董事會獲主要股東Creative Sector Limited告知，其已將若干股份存入一間證券公司，作為投資取得保證金融資的抵押品，而於6月4日、6月5日，以及6月6日，經紀已分別根據保證金融資的條款出售61萬股、39.4萬股，以及1,930萬股。



緊隨有關銷售後，Creative Sector於5.93億股中擁有權益，相當於全部已發行股本約26.03%。

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